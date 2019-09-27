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27 сентября 2019, пятница, 16:36 484
Происшествия 2019-09-27T16:36:56+03:00
Українські Новини
Техногенная катастрофа в Бразилии: десятки пляжей загрязнены нефтью

Техногенная катастрофа в Бразилии: десятки пляжей загрязнены нефтью

Разлив нефти. Фото: SERGIPE STATE GOVERNMENT
Разлив нефти. Фото: SERGIPE STATE GOVERNMENT

Пляжи вдоль северо-восточного побережья Бразилии загрязнил большой разлив нефти, происхождение которой пока неизвестно. С такой проблемой страна сталкивается впервые. Об этом сообщает BBC.

Впервые большое нефтяное пятно, площадь которого достигает 1500 км (932 миль), было обнаружено 2 сентября. Оно зацепило 105 мест в восьми штатах страны, в том числе популярные пляжи Прайя-ду-Футуро в Сеаре и Марагожи в Алагоасе. Также были найдены шесть мертвых морских черепах и птица, однако не подтверждается, что они пострадали именно от разлива нефти.

Штаты, пострадавшие от загрязнения. Карта: ВВСШтаты, пострадавшие от загрязнения. Фото: ВВС

Для исследования происхождения нефти бразильской государственной компанией Petrobras были взяты ее образцы, анализ которых показал что нефть не была произведена в Бразилии, однако происходит из одного источника. Власти считают, что загрязнение - последствия аварии на танкере, который перевозил нефть недалеко от побережья, в пользу чего свидетельствует обнаружение двух бочек с нефтью на пляжах у штата Сержипи.

В районах, которые пострадали от техногенной катастрофы проводится операция по очистке. Больше всего загрязнение зацепило штат Риу-Гранди-ду-Норти, однако новые пятна нефти были также обнаружены в Мараньяне.

"У нас никогда не было такой аварии в Бразилии ... Это первый раз, когда мы видим аварию с неопределенным источником, затрагивающим так много штатов", - заявил координатор экологического агентства Ibama Фернанда Пирилло.

Пострадавшая черепаха. Фото: @institutoverdeluzПострадавшая черепаха. Фото: @institutoverdeluz

Многие защитники природы считают, что проблема - следствие плохой государственной поддержки экологических проблем, а также того, что президент Бразилии Жаир Болсонару урезал бюджет природоохранных органов и неоднократно критиковал деятельность неправительственных групп и активистов. "В Бразилии мало лодок и аналитиков, которые следят за тем, что происходит в наших водах", - заявила Анна Каролина Лобо, координатор морской программы природоохранной группы WWF в Бразилии.

Как сообщали Українські новини, загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане, а тающий ледник в массиве Монблан может обрушиться на людей.

Также, исследования показали, что Черное море вдвое грязнее, чем Средиземное.

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