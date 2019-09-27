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27 сентября 2019, пятница, 15:52 1041
Общество 2019-09-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Из-за футбола в выходной могут ограничить работу трех станций метро Киева

Из-за футбола в выходной могут ограничить работу трех станций метро Киева

Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Киевский метрополитен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 29 сентября после того, как в киевском метро из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card возобновили продажу жетонов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"29 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днипро-1" (Днипро) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в нем.

Отмечается, что возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве на дорогах и в метро произошел коллапс из-за злоумышленника на мосту Метро. Также за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.

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