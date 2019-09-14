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14 сентября 2019, суббота, 13:44 155
Кабмин 2019-09-14T13:45:53+03:00
Українські Новини
50 самых популярных услуг в Украине будут переведены в онлайн, - Федоров

50 самых популярных услуг в Украине будут переведены в онлайн, - Федоров

Смартфон. Фото: blogs
Смартфон. Фото: blogs

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 50 самых популярных услуг, предоставляемых в Украине, будут переведены в онлайн.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Если перевести в конкретный KPI... То мы хотим уже в ближайшие 2-3 года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50 или больше процентов целевой аудитории, которые пользуются данными услугами, были на 90% довольны пользованием", - сказал Федоров.

При этом он отметил, что хочет, чтобы государство представляло собой простой сервис, которым граждане могли бы воспользоваться при помощи своих смартфонов.

Также Федоров подчеркнул, что его министерство имеет общее с Президентом Владимиром Зеленским видение целей на будущее.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд в смартфоне запустили - украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию".

В мае Зеленский заявил, что хочет видеть "правительство в смартфоне" и видит внедрение 4 уровней: информация о государстве, коммуникации с государством, транзакции с государством и управление государством.

Больше новостей о: Смартфон Цифровые технологии Михаил Федоров

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