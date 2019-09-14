50 самых популярных услуг в Украине будут переведены в онлайн, - Федоров

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 50 самых популярных услуг, предоставляемых в Украине, будут переведены в онлайн.\r\nОб этом он сообщил в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\n"Если перевести в конкретный KPI... То мы хотим уже в ближайшие 2-3 года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50 или больше процентов целевой аудитории, которые пользуются данными услугами, были на 90% довольны пользованием", - сказал Федоров.\r\nПри этом он отметил, что хочет, чтобы государство представляло собой простой сервис, которым граждане могли бы воспользоваться при помощи своих смартфонов.\r\nТакже Федоров подчеркнул, что его министерство имеет общее с Президентом Владимиром Зеленским видение целей на будущее.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд в смартфоне запустили - украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию".\r\nВ мае Зеленский заявил, что хочет видеть "правительство в смартфоне" и видит внедрение 4 уровней: информация о государстве, коммуникации с государством, транзакции с государством и управление государством.