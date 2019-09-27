Литва изменит план проведения выборов из-за кибератак России

Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на национальную телерадиокомпанию LRT.\r\nВ среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.\r\nВ 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент. Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.\r\nМинистр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект. Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки.\r\nТакже Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса, а делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарше.