Литва изменит план проведения выборов из-за кибератак России

Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на национальную телерадиокомпанию LRT.

В среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.

В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент. Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект. Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.

Как сообщали Українські Новини, США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки.

Также Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса, а делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарше.