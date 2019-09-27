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27 сентября 2019, пятница, 13:41 117
Европа 2019-09-27T13:42:43+03:00
Українські Новини
Литва изменит план проведения выборов из-за кибератак России

Литва изменит план проведения выборов из-за кибератак России

Флаг Литвы в Вильнюсе. Фото: pixabay
Флаг Литвы в Вильнюсе. Фото: pixabay

Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на национальную телерадиокомпанию LRT.

В среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.

В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент. Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект. Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.

Как сообщали Українські Новини, США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки.

Также Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса, а делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарше.

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