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27 вересня 2019, пʼятниця, 13:41 6
Європа 2019-09-27T14:45:02+03:00
Українські Новини
Литва змінить план проведення виборів через кібератаки Росії

Литва змінить план проведення виборів через кібератаки Росії

Прапор Литви у Вільнюсі. Фото: pixabay
Прапор Литви у Вільнюсі. Фото: pixabay

Уряд Литви відмовився від ідеї введення онлайн-голосування на виборах через зростаючі загрози кібератак і втручання Росії у вибори інших країн, повідомляє "Європейська правда" посиланням на національну телерадіокомпанію LRT.

У середу уряд вирішив відмовитися від ідеї розробки системи онлайн-голосування та внесення поправок в закони про вибори, щоб впровадити електронне голосування.

В 2018 році кабінет міністрів Литви схвалив законопроект щодо створення системи онлайн-голосування і направив його на розгляд у парламент. Прихильники законопроекту вважали, що онлайн-голосування допоможе збільшити явку виборців.

Міністр юстиції Ельвінас Янк'явічюс повідомив у вівторок, що за домовленістю, яка була досягнута, Сейм не буде приймати законопроект. Раніше литовський парламент вже провалив кілька законопроектів про впровадження онлайн-голосування.

Як повідомляли Українські Новини, США на півроку розмістять у Литві 500 військовослужбовців і танки.

Також Зеленський закликав Литву приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу, а делегації семи країн у ПАРЄ оголосили про демарш.

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