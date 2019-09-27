Литва змінить план проведення виборів через кібератаки Росії

Уряд Литви відмовився від ідеї введення онлайн-голосування на виборах через зростаючі загрози кібератак і втручання Росії у вибори інших країн, повідомляє "Європейська правда" посиланням на національну телерадіокомпанію LRT.\r\nУ середу уряд вирішив відмовитися від ідеї розробки системи онлайн-голосування та внесення поправок в закони про вибори, щоб впровадити електронне голосування.\r\nВ 2018 році кабінет міністрів Литви схвалив законопроект щодо створення системи онлайн-голосування і направив його на розгляд у парламент. Прихильники законопроекту вважали, що онлайн-голосування допоможе збільшити явку виборців.\r\nМіністр юстиції Ельвінас Янк'явічюс повідомив у вівторок, що за домовленістю, яка була досягнута, Сейм не буде приймати законопроект. Раніше литовський парламент вже провалив кілька законопроектів про впровадження онлайн-голосування.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США на півроку розмістять у Литві 500 військовослужбовців і танки.\r\nТакож Зеленський закликав Литву приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу, а делегації семи країн у ПАРЄ оголосили про демарш.