США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки

В октябре Соединенные Штаты Америки разместят в Литве 500 военнослужащих и 30 танков. Об этом сообщает "Голос Америки".\r\nРазмещение состоится в рамках программы шестимесячной ротации войск, которая была одобрена после попытки незаконной аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.\r\nАмериканское военное присутствие в этом регионе, который является частью общей политики сдерживания НАТО в отношении России, вероятно, убедит союзников Вашингтона в Балтии в том, что президент США Дональд Трамп продолжает поддержку стран Восточной Европы. Сомнения по поводу этого возникли из-за сокращения финансирования Пентагоном оборонных проектов в Европе.\r\n"Месседж заключается в том, что силы США могут прибыть в любое время и в любое место, где они необходимы, и в том количестве, которое понадобится", - заявил министр обороны Литвы Раймондас Кароблис.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"США выбирают вариант повышения мобильности своих войск вместо варианта их постоянной дислокации", - сказал литовский министр в интервью агентству Reuters.\r\nНовый мобильный американский контингент включает 30 танков "Абрамс", что, по словам литовского Минобороны, больше чем во время прошлого мобильного развертывания. Кроме того, в составе нынешнего контингента 25 БМП "Брэдли" и 70 других транспортных средств.\r\nАмериканские войска покинут Литву весной 2020 года после военных учений.\r\nВ этом месяце Пентагон опубликовал список военных проектов в Европе, которые больше не будут финансироваться американской стороной в рамках Европейской инициативы сдерживания (EDI). Стоимость программы сокращений составит 700 000 000 долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n