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26 сентября 2019, четверг, 09:43 78
Европа 2019-09-26T09:45:01+03:00
Українські Новини
США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки

США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки

Флаг США. Фото: pxhere.com
Флаг США. Фото: pxhere.com

В октябре Соединенные Штаты Америки разместят в Литве 500 военнослужащих и 30 танков. Об этом сообщает "Голос Америки".

Размещение состоится в рамках программы шестимесячной ротации войск, которая была одобрена после попытки незаконной аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Американское военное присутствие в этом регионе, который является частью общей политики сдерживания НАТО в отношении России, вероятно, убедит союзников Вашингтона в Балтии в том, что президент США Дональд Трамп продолжает поддержку стран Восточной Европы. Сомнения  по поводу этого возникли из-за сокращения финансирования Пентагоном оборонных проектов в Европе.

"Месседж заключается в том, что силы США могут прибыть в любое время и в любое место, где они необходимы, и в том количестве, которое понадобится", - заявил министр обороны Литвы Раймондас Кароблис.

"США выбирают вариант повышения мобильности своих войск вместо варианта их постоянной дислокации", - сказал литовский министр в интервью агентству Reuters.

Новый мобильный американский контингент включает 30 танков "Абрамс", что, по словам литовского Минобороны, больше чем во время прошлого мобильного развертывания. Кроме того, в составе нынешнего контингента 25 БМП "Брэдли" и 70 других транспортных средств.

Американские войска покинут Литву весной 2020 года после военных учений.

В этом месяце Пентагон опубликовал список военных проектов в Европе, которые больше не будут финансироваться американской стороной в рамках Европейской инициативы сдерживания (EDI). Стоимость программы сокращений составит 700 000 000 долларов.

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