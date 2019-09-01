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01 сентября 2019, воскресенье, 14:31 78
Политика 2019-09-01T14:35:15+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Литву.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Президенты провели встречу в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.

"Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса", - сказано в сообщении.

Также в ходе встречи стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках Нормандского формата.

Напомним, ранее Президент призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

Также Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде построить памятник примирения на границе.

31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.




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