Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Литву.Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.Президенты провели встречу в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше."Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса", - сказано в сообщении.Также в ходе встречи стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.Кроме того, участники встречи обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках Нормандского формата.Напомним, ранее Президент призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.\r\nТакже Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде построить памятник примирения на границе.\r\n31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.\r\n