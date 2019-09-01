Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Литву.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.



Президенты провели встречу в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.



"Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса", - сказано в сообщении.



Также в ходе встречи стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.



Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.



Кроме того, участники встречи обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках Нормандского формата.



Напомним, ранее Президент призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

Также Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде построить памятник примирения на границе.

31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.







