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27 сентября 2019, пятница, 13:31 188
Политика мира 2019-09-27T13:34:18+03:00
Українські Новини
В Кремле понадеялись, что разговоры Путина и Трампа не будут опубликованы

В Кремле понадеялись, что разговоры Путина и Трампа не будут опубликованы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что в США не станут публиковать расшифровки телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, подобная информация носит гриф "секретно" или "совершенно секретно". Он отметил, что стенограмма беседы президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

В то же время Песков выразил надежду, что подобного между Путиным и Трампом не случится.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора.

Согласно опубликованной Белым домом стенограмме телефонного разговора глав государств от 25 июля, президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Позже, отвечая на вопрос журналистов о просьбе Трампа, Зеленский сказал, что не хочет быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США и что американский президент не оказывал на него давление.

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