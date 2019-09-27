підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 вересня 2019, пʼятниця, 13:31 16
Політика світу 2019-09-27T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Кремлі сподіваються, що розмови Путіна і Трампа не будуть опубліковані

У Кремлі сподіваються, що розмови Путіна і Трампа не будуть опубліковані

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається, що США не будуть публікувати розшифровки телефонних розмов президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, така інформація має гриф "таємно" або "цілком таємно". Він зазначив, що стенограма бесіди президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа була опублікована за взаємною згодою сторін.

В той же час Пєсков висловив надію, що подібного між Путіним і Трампом не трапиться.

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, досить серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови.

Згідно з опублікованою Білим домом стенограмі телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.

Більше новин про: Дональд Трамп

Архів
Новини
Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро 14:27
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі 14:15
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол 13:55
У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України 13:55
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok