У Кремлі сподіваються, що розмови Путіна і Трампа не будуть опубліковані

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається, що США не будуть публікувати розшифровки телефонних розмов президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, така інформація має гриф "таємно" або "цілком таємно". Він зазначив, що стенограма бесіди президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа була опублікована за взаємною згодою сторін.

В той же час Пєсков висловив надію, що подібного між Путіним і Трампом не трапиться.

"Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, досить серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови.

Згідно з опублікованою Білим домом стенограмі телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.