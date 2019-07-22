Мовчан от "Слуги народа" победил в округе №150 в Полтавской области Константина Жеваго

Выдвиженец партии "Слуга народа" Алексей Мовчан выиграл выборы в депутаты Рады у депутата Рады Константина Жеваго (внефракционный) в округе №150 (Глобинский район Полтавской области).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Мовчан победил на выборах набрав 42,38% или 20,767 тыс. голосов, а его ближайший соперник Жеваго набрал 22,94% или 11,244 тыс. голосов.

Третье место занял Евгений Холод (Батьківщина), набрав 11,88% или 5,823 тыс. голосов.

Мовчан родися в 1994 году в Кременчуге Полтавской области.

Он является заместителем начальника отдела управления проектами и программами на государственном предприятии "Прозорро.Продажи"

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