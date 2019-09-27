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27 вересня 2019, пʼятниця, 11:55 92
Верховна Рада і партії 2019-09-27T14:45:05+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів

Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів

Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook

Депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Олексій Мовчан обрав собі єдиним помічником 25-річну танцівницю Валерію Гриценко, яка працювала в готелях Туреччини.

Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свободи", передають Українські Новини.

Дівчина значиться помічником Мовчана за страховим трудовим договором. Також Гриценко сама повідомила про свою нову посаду на сторінці в соцмережі Facebook.

На початку року Гриценко шукала роботу організатора заходів і просила за свої послуги 10 тисяч гривень. За освітою помічниця Мовчана - хореограф-постановник, закінчила Харківську державну академію культури. Як танцівниця - працювала в турецьких готелях і на круїзному лайнері.

Пізніше Гриценко "перекваліфікувалася" в весільного організатора і продовжує поєднувати цю роботу з роботою помічниці депутата від "Слуги народу".

Мовчан був обраний депутатом Ради у окрузі №150 Полтавської області і є головою підкомітету регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Також Мовчан - член постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Скріншот:Скріншот: "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка.

Тим часом син першого помічника Президента Микита Шефір став помічником депутата від "Слуги народу".

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Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
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