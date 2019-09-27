Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів

Депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Олексій Мовчан обрав собі єдиним помічником 25-річну танцівницю Валерію Гриценко, яка працювала в готелях Туреччини.\r\nПро це йдеться в сюжеті "Радіо Свободи", передають Українські Новини.\r\nДівчина значиться помічником Мовчана за страховим трудовим договором. Також Гриценко сама повідомила про свою нову посаду на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа початку року Гриценко шукала роботу організатора заходів і просила за свої послуги 10 тисяч гривень. За освітою помічниця Мовчана - хореограф-постановник, закінчила Харківську державну академію культури. Як танцівниця - працювала в турецьких готелях і на круїзному лайнері.\r\n\r\nПізніше Гриценко "перекваліфікувалася" в весільного організатора і продовжує поєднувати цю роботу з роботою помічниці депутата від "Слуги народу".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМовчан був обраний депутатом Ради у окрузі №150 Полтавської області і є головою підкомітету регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Також Мовчан - член постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.\r\nСкріншот: "Радіо Свобода"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом син першого помічника Президента Микита Шефір став помічником депутата від "Слуги народу".