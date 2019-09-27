ВВП на душу населения очень низкий: МВФ считает рост экономики Украины недостаточным

Миссия Международного валютного фонда, которая начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной, считает недостаточным рост экономики Украины.

Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.

"Кардинальные меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и возобновления роста. Однако темы роста остаются недостаточно высокими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнем доходов в Украине и в соседних странах. ВВП на душу населения в Украине остается очень низким – только 20% среднего показателя для ЕС", - говорится в нем.

Рост экономики, как полагают эксперты МВФ, сдерживают слабая бизнес-среда, коррупция, неэффективные госпредприятия.

"Из-за плохих условий ведения бизнеса уровень привлечения инвестиций, в частности прямых иностранных инвестиций, в Украине значительно ниже, чем в других странах региона", - сообщили в МВФ.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.

Тем временем миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.