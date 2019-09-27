подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 10:19 152
Экономика 2019-09-27T10:19:31+03:00
Українські Новини
ВВП на душу населения очень низкий: МВФ считает рост экономики Украины недостаточным

ВВП на душу населения очень низкий: МВФ считает рост экономики Украины недостаточным

МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

Миссия Международного валютного фонда, которая начала обсуждение новой программы сотрудничества с Украиной, считает недостаточным рост экономики Украины.

Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам работы миссии фонда в Украине, передают Українські Новини.

"Кардинальные меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и возобновления роста. Однако темы роста остаются недостаточно высокими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнем доходов в Украине и в соседних странах. ВВП на душу населения в Украине остается очень низким – только 20% среднего показателя для ЕС", - говорится в нем.

Рост экономики, как полагают эксперты МВФ, сдерживают слабая бизнес-среда, коррупция, неэффективные госпредприятия.

"Из-за плохих условий ведения бизнеса уровень привлечения инвестиций, в частности прямых иностранных инвестиций, в Украине значительно ниже, чем в других странах региона", - сообщили в МВФ.

Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.

Тем временем миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.

Больше новостей о: МВФ Миссия МВФ экономика Украины

Архив
Новости
Сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа", - СМИ 11:46
Правоохранительный комитет Рады просит экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР, - Монастырский 11:45
Гончарук заявил, что МВФ похвалил Украину и продолжит переговоры позже 11:44
Российский рубль подскочил перед выходными в обменниках Киева 11:15
Всех прокуроров ГПУ предупредили о возможном увольнении 11:10
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
больше новостей
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok