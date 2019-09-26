Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке МВФ

Миссия МВФ, работавшая в Киеве в последние недели, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке во время встречи с держателями облигаций и представителями рейтинговых агентств, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 26 сентября.\r\n"По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей", – говорится в сообщении.\r\nЗеленский отметил важность сотрудничества Украины с МВФ.\r\n"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к стабильному экономическому росту", – сказал украинский лидер.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, денег МВФ пока не будет - миссия уезжает без результата.\r\nТак, в Минфине заявили, что переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе.