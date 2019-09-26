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26 сентября 2019, четверг, 23:53 34
Президент 2019-09-26T23:54:01+03:00
Українські Новини
Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке МВФ

Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке МВФ

Миссия МВФ, работавшая в Киеве в последние недели, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке во время встречи с держателями облигаций и представителями рейтинговых агентств, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 26 сентября.

"По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность сотрудничества Украины с МВФ.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к стабильному экономическому росту", – сказал украинский лидер.

Как сообщали Українські новини, денег МВФ пока не будет - миссия уезжает без результата.

Так, в Минфине заявили, что переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе.

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