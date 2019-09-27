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27 вересня 2019, пʼятниця, 09:18 54
Економіка 2019-09-27T12:00:04+03:00
Українські Новини
Судреформа, боротьба з корупцією і деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України

Судреформа, боротьба з корупцією і деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці. Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.

"Підйом економіки на більш високий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, у тому числі за допомогою судової реформи та боротьбу з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави і олігархів у економіці", - йдеться в ньому.

При цьому в місії відзначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Відзначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.

Як повідомляли Українські Новини, місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Так, в Мінфіні заявили, що переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі.

Тим часом, Зеленський в Нью-Йорку заявив про підтримку МВФ.

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