Судреформа, боротьба з корупцією і деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці. Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.\r\n"Підйом економіки на більш високий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, у тому числі за допомогою судової реформи та боротьбу з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави і олігархів у економіці", - йдеться в ньому.\r\nПри цьому в місії відзначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Відзначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення більш швидких темпів зростання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТак, в Мінфіні заявили, що переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі.\r\nТим часом, Зеленський в Нью-Йорку заявив про підтримку МВФ.