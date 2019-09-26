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26 сентября 2019, четверг, 22:22 558
Происшествия 2019-09-26T22:22:09+03:00
Українські Новини
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина

В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина

В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Полиция начала расследовать дорожно-транспортное происшествие с участием работника полиции охраны в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В четверг в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах, не справился с управлением и въехал в остановку.

В результате ДТП 2 человека получили травмы, 1 женщина погибла.

По информации правоохранителей, водитель является сотрудником полиции охраны.

Полиция начала уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

"Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кроме того, о происшествии сообщено Государственному бюро расследований.

Как сообщали Українські Новини, 2 женщины госпитализированы в пятницу в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове.

 Помощник начальника Нацполиции Днипра совершил тройное ДТП и убежал.

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В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 22:22
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