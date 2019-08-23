2 женщины госпитализированы в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове

2 женщины госпитализированы в пятницу в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\n"На ул. Зеленая, 288а автомобиль полиции сбил двух женщин. На переходе. Вызвали "скорую", - написал он.\r\n\r\n\r\n\r\nФото Игоря Зинкевича\r\nНа место события прибыли сотрудники Государственного бюро расследований.\r\n23 августа патрульная полиция Львова празднует четвертую годовщину со дня старта работы.\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований начало расследование факта наезда автомобиля под управлением сотрудника кинологического центра управления Национальной полиции в Херсонской области на 2 человек на пешеходном переходе в Херсоне 7 июня.