2 женщины госпитализированы в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове

2 женщины госпитализированы в пятницу в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

"На ул. Зеленая, 288а автомобиль полиции сбил двух женщин. На переходе. Вызвали "скорую", - написал он.

Фото Игоря Зинкевича

На место события прибыли сотрудники Государственного бюро расследований.

23 августа патрульная полиция Львова празднует четвертую годовщину со дня старта работы.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований начало расследование факта наезда автомобиля под управлением сотрудника кинологического центра управления Национальной полиции в Херсонской области на 2 человек на пешеходном переходе в Херсоне 7 июня.