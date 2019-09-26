У Броварах п'яний поліцейський на "євроблясі" в'їхав у зупинку, загинула жінка

Поліція почала розслідувати дорожньо-транспортну пригоду за участю працівника поліції охорони в Броварах Київської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nУ четвер о 17:46 до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєнні наїзду на зупинку громадського транспорту.\r\nВодій, який перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ результаті ДТП 2 людини отримали травми, 1 жінка загинула.\r\nЗа інформацією правоохоронців, водій є співробітником поліції охорони.\r\nПоліція почала кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.\r\n"Мною прийнято рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде поінформовано про жорсткі заходи реагування", - зазначив голова Нацполіціі Ігор Клименко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, про подію повідомлено Державному бюро розслідувань.\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 жінки госпіталізовані в п'ятницю в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові.\r\nПомічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійне ДТП і втік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n