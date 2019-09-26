У Броварах п'яний поліцейський на "євроблясі" в'їхав у зупинку, загинула жінка

У Броварах п'яний поліцейський в'їхав у зупинку, загинула людина. Фото: facebook.com/UA.National.Police

У Броварах п'яний поліцейський в'їхав у зупинку, загинула людина. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Поліція почала розслідувати дорожньо-транспортну пригоду за участю працівника поліції охорони в Броварах Київської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

У четвер о 17:46 до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєнні наїзду на зупинку громадського транспорту.

Водій, який перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку.

В результаті ДТП 2 людини отримали травми, 1 жінка загинула.

За інформацією правоохоронців, водій є співробітником поліції охорони.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

"Мною прийнято рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. Найближчими днями громадськість буде поінформовано про жорсткі заходи реагування", - зазначив голова Нацполіціі Ігор Клименко.

Крім того, про подію повідомлено Державному бюро розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жінки госпіталізовані в п'ятницю в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові.

Помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійне ДТП і втік.