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27 сентября 2019, пятница, 10:51 224
Силовые структуры 2019-09-27T10:51:29+03:00
Українські Новини
По делу о смертельном ДТП в Броварах задержали сотрудника полиции охраны

По делу о смертельном ДТП в Броварах задержали сотрудника полиции охраны

ДТП в Броварах. Фото: Нацполиция
ДТП в Броварах. Фото: Нацполиция

Государственное бюро расследований задержало работника полиции охраны по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в нем.

По предварительной информации, работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки "Опель".

Проезжая по улице Киевской, он въехал в остановку общественного транспорта.

В результате подозреваемый совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

На данный момент решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина.

Ранее помощник начальника Нацполиции Днипра совершил тройное ДТП и убежал.

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