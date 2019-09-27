По делу о смертельном ДТП в Броварах задержали сотрудника полиции охраны

Государственное бюро расследований задержало работника полиции охраны по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Броварах Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\n"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в нем.\r\nПо предварительной информации, работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки "Опель".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПроезжая по улице Киевской, он въехал в остановку общественного транспорта.\r\nВ результате подозреваемый совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.\r\nНа данный момент решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса.\r\nГотовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина.\r\nРанее помощник начальника Нацполиции Днипра совершил тройное ДТП и убежал.