Помощник начальника Нацполиции Днипра совершил тройное ДТП и убежал

В субботу, 17 августа, в городе Днепр водитель, управляя автомобилем марки Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями - Honda и Opel, после чего уехал с места аварии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Запорожского облсовета, адвокат Ярослав Гришин.

По его словам, инцидент произошел в 13:00. Вскоре правоохранителям удалось разыскать автомобиль правонарушителя и задержать водителя.

"Им оказался помощник начальника ГУ НП в Запорожской области майор полиции Филькинштейн, 1973 года рождения. Проводится проверка. Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через "реформированный суд", - написал Гришин.

Депутат утверждает, что в последнее время Филькинштейн выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке (поселок городского типа в Запорожской области), собирая дань с бизнеса, и якобы передавая наверх.

"Сейчас дело пытаются замять, что является недопустимым", - констатировал Гришин.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове. Также в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем.

Тем временем в Киеве майора полиции поймали пьяным за рулем.