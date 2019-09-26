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26 вересня 2019, четвер, 19:11 11
Зовнішня політика 2019-09-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас

Ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас

"Голова" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилин відхилив пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка ввести миротворців на Донбас.

Про це повідомляє російське видання "РБК", передають Українські Новини.

"Глава ДНР" заявив, що "республіка" не потребує миротворчих силах з Білорусі.

"Пропозиція білоруського керівництва про введення на наші кордони їх контингенту із вдячністю ми відхиляємо", - сказав він.

Він зазначив, що з завданнями щодо захисту кордонів "республіки" самостійно справляються власні "правоохоронні органи".

Пушилін також зазначив, що переговори контактної групи проходять в Мінську, тому Білорусь вже робить внесок у врегулювання конфлікту.

Раніше Лукашенко підтвердив готовність Білорусі допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі і має намір обговорити можливі шляхи вирішення конфлікту на швидкій зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами.

Лукашенко вважає, що попередній Президент України Петро Порошенко не досить докладав зусиль для урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Я докоряв Порошенку: війна йде на твоїй землі - це твоя війна перш за все... і викладав свою позицію. Відповіді немає ні з однієї, ні з іншої сторони. Як це розуміти?.. Найголовніше, дивно, що Україна займала таку позицію. Це не тільки позиція Петра Порошенка була, але і тиск з боку зацікавлених, щоб в Україні було гаряче. Я це розцінював як використання України для тиску на Росію", - сказав він.

Лукашенко вважає, що сьогодні НАТО і США впливають на Україну набагато більше, ніж Росія чи будь-яка інша країна.

Він додав, що раніше говорив про доцільність підключати США до вирішення конфлікту на Донбасі, так як існуючий формат переговорів не дає результат.

Він вважає, що українська влада має йти на все, включаючи проведення виборів на Донбасі, для відновлення єдності України.

При цьому Лукашенко не вірить в повернення Криму Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Зеленський його обнадіює.

Також Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" прокоментував зустріч Трампа і Зеленського

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