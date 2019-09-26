В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским

Офис президента Украины отказался предоставить протокол и стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Отказ в ОПУ объясняют тем, что никаких записей встречи не велось, сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось", - говорится в ответе ОПУ на запрос журналистов.

В ответе также указано, что кроме президента и олигарха, на этой встрече присутствовали еще семь человек, а именно: премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Богдан, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета "Нафтогаза" Юлия Ковалив.

В Офисе президента отметили, что на этой встрече обсуждались энергетические вопросы. В частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам... Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОП.

10 сентября Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский встретился на Банковой с бизнесменом Игорем Коломойским.

Во время президентских выборов Зеленскому неоднократно обвиняли связи с Игорем Коломойским.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским на встрече 10 сентября вопросы деятельности энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Кроме того, Коломойский заявляет, что не обсуждал на встрече с Президентом Владимиром Зеленским 10 сентября вопросы Приватбанка.