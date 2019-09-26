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26 сентября 2019, четверг, 15:48 517
Финансы мира 2019-09-26T15:57:31+03:00
Українські Новини
МВФ сменил директора, назначив Георгиеву вместо Лагард

МВФ сменил директора, назначив Георгиеву вместо Лагард

Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: Википедия
Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: Википедия

Кристалина Георгиева из Болгарии заменила француженку Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года. До этого она работала на должностях еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. Кандидатура болгарской экономистки на должность главы МВФ была предложена в 2016 году правительством Болгарии. В должность она вступит с 1 октября.

Как сообщается, новый директор-распорядитель МВФ напомнила о ослабленном состоянии мировой экономики, рисках, связанных с климатическими изменениями, торговых спорах и "стремительных технологических переменах". Она также отметила, что ее новая должность очень ответственная.

Как сообщали Українські новини, Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, переговоры с Международным валютным фондом сейчас находятся в активной фазе.

Ранее Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.

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