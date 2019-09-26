МВФ сменил директора, назначив Георгиеву вместо Лагард

Кристалина Георгиева из Болгарии заменила француженку Кристин Лагард на посту главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года. До этого она работала на должностях еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. Кандидатура болгарской экономистки на должность главы МВФ была предложена в 2016 году правительством Болгарии. В должность она вступит с 1 октября.

Как сообщается, новый директор-распорядитель МВФ напомнила о ослабленном состоянии мировой экономики, рисках, связанных с климатическими изменениями, торговых спорах и "стремительных технологических переменах". Она также отметила, что ее новая должность очень ответственная.

Как сообщали Українські новини, Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд, переговоры с Международным валютным фондом сейчас находятся в активной фазе.

Ранее Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.