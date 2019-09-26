подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 15:44 122
Политика мира 2019-09-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского

В Евросоюзе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах. Об этом в четверг, 26 сентября, на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии, передает Европейская правда.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием в отношении Джо Байдена, как следует из стенограммы. Журналист подчеркнул, что такой шаг украинского президента был бы вмешательством в судебную систему.

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по поводу телефонного разговора и каких-либо заявлений.

"Но да, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является беспрецедентным. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС.

Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс", - отметил представитель ЕК.

В Еврокомиссии также не стали отвечать на вопрос, будет ли требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Тем временем Кулеба считает, что слова Зеленского и Трампа не испортят отношения с Германией и Францией, а Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.

Больше новостей о: Евросоюз Еврокомиссия Стенограмма Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
Президент Израиля доверил Нетяньяху повторное формирование парламента, который тот не смог создать вовремя 16:20
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
В армии Украины решили бороться с "совком" и создавать образцовые части, - Загороднюк 16:05
У Зеленского странно отреагировали на лишение лицензий "112" канала 15:56
МВФ сменил директора, назначив Георгиеву вместо Лагард 15:48
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко 13:54
Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин 13:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok