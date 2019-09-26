Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили

Асфальт провалился на ул. Золотоворотской в центре Киева после того, как в Киеве на улице Ивана Франко также провалился асфальт.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".\r\nНа месте события находятся работники "Киевавтодора" и коммунального предприятия "Киевводоканал". Специалисты устанавливают причину аварийной ситуации.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа данный момент движение на ул. Золотоворотской ограничено. Пресс-служба "Киевавтодора" сообщает, что движение будет возобновлено примерно в 16:00.\r\n\r\n\r\nПровалившийся асфальт в центре Киева. Фото: "Информатор"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pQqf9xp16u4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.\r\nТакже из-за прорыва трубы в центре Киева под асфальт провалилось авто и обожглись люди, а возле центрального ж\/д вокзала Киева в асфальте появилась огромная яма. Кроме того, авто посла Канады в Украине застряло в грязи в Черкасской области.\r\nТем временем Зеленский занялся дорогами - решил проверить их качество и участников закупок для ремонта. Ранее Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.