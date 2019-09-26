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26 сентября 2019, четверг, 15:31 27
Происшествия 2019-09-26T15:38:24+03:00
Українські Новини
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили

Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили

Асфальт провалился на ул. Золотоворотской в центре Киева после того, как в Киеве на улице Ивана Франко также провалился асфальт.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На месте события находятся работники "Киевавтодора" и коммунального предприятия "Киевводоканал". Специалисты устанавливают причину аварийной ситуации.

На данный момент движение на ул. Золотоворотской ограничено. Пресс-служба "Киевавтодора" сообщает, что движение будет возобновлено примерно в 16:00.

Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото: Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.

Также из-за прорыва трубы в центре Киева под асфальт провалилось авто и обожглись люди, а возле центрального ж/д вокзала Киева в асфальте появилась огромная яма. Кроме того, авто посла Канады в Украине застряло в грязи в Черкасской области.

Тем временем Зеленский занялся дорогами - решил проверить их качество и участников закупок для ремонта. Ранее Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.

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