Большинство членов Палаты представителей поддерживает импичмент Трампа, – СМИ

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

В частности, издание опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, где отметили их позицию относительно процедуры импичмента. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение.

Для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Также Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Кроме того, Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.

В 2017 году группа компаний Burisma заявила, что правоохранительные органы Украины закрыли все уголовные производства в отношении деятельности группы, а также ее собственника, бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Тем временем, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.