Большинство членов Палаты представителей поддерживает импичмент Трампа, – СМИ

Большинство конгрессменов Палаты представителей заявили, что поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет Украинская правда со ссылкой на The New York Times.\r\nВ частности, издание опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, где отметили их позицию относительно процедуры импичмента. На данный момент 218 законодателей поддержали это решение.\r\nДля направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо не менее 218 голосов.\r\nЧтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nТакже Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.\r\nКроме того, Трамп отрицает давление на Украину в ходе этого разговора с целью расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.\r\nВ 2017 году группа компаний Burisma заявила, что правоохранительные органы Украины закрыли все уголовные производства в отношении деятельности группы, а также ее собственника, бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.