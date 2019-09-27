Google виповнюється 21 рік: чим в компанії займаються кози і тиранозавр

Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55

Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03

Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25

Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42