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27 вересня 2019, пʼятниця, 06:00 13
Lifestyle 2019-09-27T08:45:02+03:00
Українські Новини
Google виповнюється 21 рік: чим в компанії займаються кози і тиранозавр

Google виповнюється 21 рік: чим в компанії займаються кози і тиранозавр

Google. Фото: image.zn.іа
Google. Фото: image.zn.іа

27 вересня компанія Google, заснована Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном святкує свій 21-й день народження. Українські новини підібрали 10 цікавих фактів про пошукову систему №1 у світі.

  1. До цих пір неясно, чому компанія з 2006 року почала святкувати свій день народження саме в цей день. Раніше його відзначали 4 вересня, у день реєстрації компанії. З чим пов'язане перенесення дати на 27 вересня невідомо. Про те коли треба святкувати цю подію не знають навіть співробітники компанії.
  2. Назва компанії походить від терміна «googol», що позначає цифру, що складається з одиниці і ста нулів. Це повинно було символізувати прагнення упорядкувати величезний об'єм інформації в Інтернеті. Через помилку в написанні, яку зробив перший інвестор Енді Бехтольшейм, тепер всі знають компанію Пейджа і Бріна як "Google".
  3. Через помилку в Google Maps у 2010 році війська Нікарагуа випадково вторглись в Коста-Ріку.
  4. За 20 років Google трансформувався з приватної інтернет-компанії до транснаціональної корпорації і зараз управляє більш ніж мільйоном серверів у центрах обробки даних по всьому світу і обробляє більше одного мільярда пошукових запитів і 24 петабайт даних щодня.
  5. Після смерті співробітника компанії його сім'я отримує половину від його зарплати ще протягом 10 років. Також Google виплачує стипендії дітям співробітників.
  6. В містечку Google можна побачити тиранозавра Рекса, який як би нагадує співробітникам, що компанія не повинна померти.
  7. У 1997 Пейдж і Брін хотіли продати розроблену ними пошукову систему Yahoo за 1 млн доларів, однак їм відмовили. В Yahoo одумалися в 2002 і запропонували за Google 3 млрд доларів, але залишилися ні з чим.
  8. Для того, щоб прибрати траву на території компанії, Google наймає кіз, яких привозять раз на тиждень. Так співробітникам не заважає шум газонокосарок і не забруднюється повітря.
  9. В офісах Google співробітники можуть безкоштовно їсти, користуватися пральною машиною, посудомийкою, душем, телевізором і шафами. А на роботу і з роботи, незалежно від відстані, їх безкоштовно везуть на таксі.
  10. Google володіє доменами типових помилок, які роблять користувачі при введенні: Gooogle.com, Gogle.com, Googlr.com і т. д. Google також належить 466453.com — ці цифри на телефонній клавіатурі відповідають клавішам з літерами g o o g l e.

Як повідомляли Українські новини, Google Maps запропонує користувачам нові маршрути, а також в сервісі допомагають вилікувати від алкоголізму і наркоманії.

Раніше збій системи Google зачепив Україну.

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