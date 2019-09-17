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17 сентября 2019, вторник, 10:11 367
Технологии 2019-09-17T10:29:32+03:00
Українські Новини
Сбой системы Google затронул Украину

Сбой системы Google затронул Украину

Гугл. Фото: digitalinformationworld.com
Гугл. Фото: digitalinformationworld.com

В ночь с 16 на 17 сентября система Google столкнулась с рядом проблем в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что больше всего с неполадками в системе столкнулись пользователи из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии.

Скриншот: DowndetectorСкриншот: Downdetector

Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию и Украину.

Скриншот: DowndetectorСкриншот: Downdetector

В Украине первые сбои наблюдались в 3:37 ночи по киевскому времени. Проблемы с работой системы Google наблюдались в Киеве, Днипре и Харькове.

Согласно статистике, проблемы с поиском в Google возникают у 79% пользователей, однако только 20% сообщают о них. 

Как сообщали Українські Новини, 29 января, в некоторых областях Украины наблюдались масштабные сбои в работе сервиса Gmail и Facebook.

Кроме того, 19 января интернет от "Укртелекома" не работал по всей Украине из-за аномального трафика.

Ранее, 16 января текущего года в работе сайта "Ощадбанка" происходил сбой.

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