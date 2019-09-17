Сбой системы Google затронул Украину

В ночь с 16 на 17 сентября система Google столкнулась с рядом проблем в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.\r\nОтмечается, что больше всего с неполадками в системе столкнулись пользователи из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии.\r\nСкриншот: Downdetector\r\nТакже сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию и Украину.\r\nСкриншот: Downdetector\r\nВ Украине первые сбои наблюдались в 3:37 ночи по киевскому времени. Проблемы с работой системы Google наблюдались в Киеве, Днипре и Харькове.\r\nСогласно статистике, проблемы с поиском в Google возникают у 79% пользователей, однако только 20% сообщают о них. \r\nКак сообщали Українські Новини, 29 января, в некоторых областях Украины наблюдались масштабные сбои в работе сервиса Gmail и Facebook.\r\nКроме того, 19 января интернет от "Укртелекома" не работал по всей Украине из-за аномального трафика.\r\nРанее, 16 января текущего года в работе сайта "Ощадбанка" происходил сбой.