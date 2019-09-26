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26 сентября 2019, четверг, 13:11 42
Судебная власть 2019-09-26T13:14:49+03:00
Українські Новини
"Сотрудника" контрольно-пропускного пункта "Изварино" арестовал суд

"Сотрудника" контрольно-пропускного пункта "Изварино" арестовал суд

Арестованный представитель
Арестованный представитель "ЛНР". Фото: Луганская ОГА

Суд арестовал сотрудника "Таможенного комитета" самопровозглашенной "Луганской народной республики", обеспечивавшего работу пункта пропуска "Изварино" на границе с Россией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской области, передают Українськi Новини.

Указано, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, начатом по факту участия гражданина Украины по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса.

В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что в марте 2016 года подозреваемый добровольно вступил в "Таможенный комитет" ЛНР, где исполнял возложенные на него функции по обеспечению деятельности таможенного поста "Изварино".

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала в Луганской области сотрудника "Таможенного комитета" ЛНР. Контрразведчики СБУ провели в Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели подозреваемого на контролируемую украинскими властями территорию и задержали его.

Ранее полиция задержала боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", подозреваемого в перемещении военной техники из России на Донбасс.

Также, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли дополнительные диверсионные группы, после чего в Луганске неизвестные пытались взорвать мост.

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