Долгожданное шоу Эроса Рамазотти в Киеве сорвалось

Концерт одного из наиболее популярных итальянских певцов Эроса Рамазотти, который должен был состояться в Киеве, отменили. Об этом сообщает пресс-служба концертного агенства "Melnitsa", которое выступало организатором концерта.

Выступление Рамазотти было запланировано на 8-е октября в столичном "Дворце спорта" в рамках мирового турне. Певец должен был презентовать в Киеве свой новый альбом Vita Ce N’è.

Как сообщается, в срыве концерта не виноваты ни организаторы, ни сам артист. Выступление не состоится "в связи с непреодолимыми логистическими сложностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине", - обьяснили организаторы.

Люди, купившие билеты на концерт, смогут получить деньги обратно с 25 сентября по 10 декабря 2019 года.

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