Аваков назначил Князева своим советником

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил бывшего главу Национальной полиции Сергея Князева своим советником.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.\r\n"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы на должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ривненской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том числе", - отметил Аваков.\r\nКроме того, он заявил, что решение об отставке Князева - это плановый шаг, не обусловлен никакими негативными факторами, в том числе грязной информационной кампанией, которую развернули против офицера полиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 сентября Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.Ранее СМИ писали, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными. Позже Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег.