Аваков назначил Князева своим советником

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил бывшего главу Национальной полиции Сергея Князева своим советником.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы на должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ривненской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том числе", - отметил Аваков.

Кроме того, он заявил, что решение об отставке Князева - это плановый шаг, не обусловлен никакими негативными факторами, в том числе грязной информационной кампанией, которую развернули против офицера полиции.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.



Ранее СМИ писали, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными. Позже Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег.