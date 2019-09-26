Заморозки почвы настигнут две области Украины в четверг, - ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий в виде заморозков до -3 градусов.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС Украины, передают Українські Новини.\r\n"По данным Укргидрометцентра, ночью 26 сентября во восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градусов", - сказано в сообщении.\r\nСогласно прогнозу синоптиков, в указанных областях также ожидаются небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +13…+18 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом на юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Одесской области дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, на юге Одесской области до +15 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +15…+21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.