Заморозки почвы настигнут две области Украины в четверг, - ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий в виде заморозков до -3 градусов.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС Украины, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 26 сентября во восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градусов", - сказано в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в указанных областях также ожидаются небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +13…+18 градусов.

При этом на юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Одесской области дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, на юге Одесской области до +15 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +15…+21 градус.

Карта: Укргидрометцентр

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