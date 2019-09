Демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському

Демократична партія США отримала від Білого дому лист з інструкціями стосовно того, як потрібно реагувати на дзвінок Трампа президентові України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Guardian.

25 вересня Білим домом була опублікована стенограма телефонної розмови між президентами України і США, яка відбулась 25 липня. У ньому Трамп нагадав Зеленському про справу Хантера Байдена і її подальше розслідування. Оскільки його батько Джо Байден є кандидатом в президенти США від демократів, це було розцінено як спробу втручання у вибори 2020 року. У зв'язку з цим спалахнув скандал і була запущена процедура імпічменту Дональда Трампа.

Після публікації стенограми Білий дім випадково відправив демократам електронний лист з інструкціями стосовно того, що і як про неї говорити. Після цього були спроби відкликати лист, однак занадто пізно - скріншоти вже опублікували в соцмережах представники Демократичної партії.

Here are the White House talking points on the Ukraine call. It's a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

— Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019

В якості прикладу наводиться реакція Берні Сандерс, сенатора від штату Вермонт. "Білий дім надіслав нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви зробили нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військової допомоги", - написав він.

The White House sent us their talking points around President Trump's s call Ukraine.For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

— Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019

Демократ Брендан Бойл з палати представників заявив, що не буде використовувати отримані тези, а буде "дотримуватися правди".

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump's s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth. But thanks though.

— US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) September 25, 2019

