підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 11:46 15
Зовнішня політика 2019-09-26T13:30:03+03:00
Українські Новини
Демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському

Демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському

Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Трамп. Фото: Офіс Президента

Демократична партія США отримала від Білого дому лист з інструкціями стосовно того, як потрібно реагувати на дзвінок Трампа президентові України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Guardian.

25 вересня Білим домом була опублікована стенограма телефонної розмови між президентами України і США, яка відбулась 25 липня. У ньому Трамп нагадав Зеленському про справу Хантера Байдена і її подальше розслідування. Оскільки його батько Джо Байден є кандидатом в президенти США від демократів, це було розцінено як спробу втручання у вибори 2020 року. У зв'язку з цим спалахнув скандал і була запущена процедура імпічменту Дональда Трампа.

Після публікації стенограми Білий дім випадково відправив демократам електронний лист з інструкціями стосовно того, що і як про неї говорити. Після цього були спроби відкликати лист, однак занадто пізно - скріншоти вже опублікували в соцмережах представники Демократичної партії.

Here are the White House talking points on the Ukraine call. It's a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

— Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019

 

В якості прикладу наводиться реакція Берні Сандерс, сенатора від штату Вермонт. "Білий дім надіслав нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви зробили нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військової допомоги", - написав він.

The White House sent us their talking points around President Trump's s call Ukraine.For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

— Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019

 

Демократ Брендан Бойл з палати представників заявив, що не буде використовувати отримані тези, а буде "дотримуватися правди".

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump's s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth. But thanks though.

— US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) September 25, 2019

 

Як повідомляли Українські новини, Зеленський провів зустріч з Трампом.

Більше новин про: Джо Байден Дональд Трамп Хантер Байден Зеленський Володимир Стенограма

Архів
Новини
Китай готує офіційний візит Зеленського до Пекіну 13:27
Екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена 13:21
"Співробітника" контрольно-пропускного пункту "Ізварине" заарештував суд 13:18
Сергій Граб. Фото: скріншот відео ТСН
"Жертва провокації": Скандальний екс-замкомбата "Айдара" виправданий судом 13:12
Протестувальники Коломойського погрожують членам НКРЕКП з метою впливу на дії регулятора - екс-голова НКРЕКП 13:00
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
більше новин
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok