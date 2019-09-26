Підвищення мінімальної пенсії: як зростуть виплати наступного року

У той час, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям, мінімальна пенсія в Україні дорівнює розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідно до поданого до Верховної Ради проекту держбюджету на 2020 рік, мінімальна пенсія для тих, кому вона буде оформлюватися в 2020 році, може становити на початку року – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн. В цілому підвищення за рік складе всього 131 грн, або 8%, повідомляє "Сьогодні".\r\nА ось якщо прожитковий мінімум все ж таки буде підвищено до розміру фактичного, як обіцяють у Кабміні, це означає, що до кінця року мінімальні пенсії можуть становити близько 3328 грн. Це цифри передбачають збільшення нинішнього фактичного прожиткового мінімуму на відсоток інфляції.\r\nПісля суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, ймовірно, постане питання і про нову індексацію пенсій тим, хто вийшов на заслужений відпочинок до 2020 року. В іншому випадку їх виплати будуть значно меншими порівняно з виплатами тих, кому пенсії тільки будуть призначені в 2020 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду. Також Пенсійний фонд повідомив, що показник середньої зарплати для пенсії зменшився.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям.