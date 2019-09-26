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26 вересня 2019, четвер, 11:13 34
Економіка 2019-09-26T13:30:04+03:00
Українські Новини
Підвищення мінімальної пенсії: як зростуть виплати наступного року

Підвищення мінімальної пенсії: як зростуть виплати наступного року

Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

У той час, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям, мінімальна пенсія в Україні дорівнює розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідно до поданого до Верховної Ради проекту держбюджету на 2020 рік, мінімальна пенсія для тих, кому вона буде оформлюватися в 2020 році, може становити на початку року – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн. В цілому підвищення за рік складе всього 131 грн, або 8%, повідомляє "Сьогодні".

А ось якщо прожитковий мінімум все ж таки буде підвищено до розміру фактичного, як обіцяють у Кабміні, це означає, що до кінця року мінімальні пенсії можуть становити близько 3328 грн. Це цифри передбачають збільшення нинішнього фактичного прожиткового мінімуму на відсоток інфляції.

Після суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, ймовірно, постане питання і про нову індексацію пенсій тим, хто вийшов на заслужений відпочинок до 2020 року. В іншому випадку їх виплати будуть значно меншими порівняно з виплатами тих, кому пенсії тільки будуть призначені в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду. Також Пенсійний фонд повідомив, що показник середньої зарплати для пенсії зменшився.

Раніше Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям.

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