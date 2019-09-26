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26 сентября 2019, четверг, 06:00 451
Экономика 2019-09-26T06:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна снова взлетела в цене: официальный курс валют на 26 сентября

Гривна снова взлетела в цене: официальный курс валют на 26 сентября

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 сентября, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 2987,414
100 долларов США 2412,0199
100 швейцарских франков 2443,3911
1000 иен 224,4814
10 российских рублей 3,7578
100 евро 2648,8803

Как сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH/USD. Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.

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