Гривна снова взлетела в цене: официальный курс валют на 26 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 сентября, на 8,93 коп. до 24,1202 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 сентября, на 11,77 коп. до 24,2095 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n2987,414\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2412,0199\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2443,3911\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n224,4814\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7578\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2648,8803\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.\r\nТакже курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 24,20 UAH\/USD. Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 сентября на 7,77 коп. до 24,3319 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,06 коп. до 23,9942 UAH\/USD.\r\nТем временем Национальный банк с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций.