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26 сентября 2019, четверг, 10:35 681
Мир 2019-09-26T11:30:02+03:00
Українські Новини
Boeing с сотнями пассажиров неудачно приземлился в российском Барнауле

Boeing с сотнями пассажиров неудачно приземлился в российском Барнауле

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 56 пассажиров, сообщает "Русская служба BBC"

"По последним данным, в медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение", - сказали в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Минздрав Алтайского края уточнил, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пострадавшие после обследования и оказания помощи были переведены на амбулаторное лечение.

Самолет Boeing 767-30 компании Azur Air прилетел в Барнаул из Камрани - этот аэропорт находится рядом с Данангом, крупнейшим курортным городом в центральной части Вьетнама, популярным в том числе среди российских туристов.

В пресс-службе Azur Air сообщили, что во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе барнаульского аэропорта произошло возгорание правой стойки шасси.

"Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров", - заявила представительница авиакомпании.

На борту находились 344 человека, включая десять членов экипажа.

Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Как сообщали Українські Новини, в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование. Также в авиакатастрофе в Москве погиб 41 человек. Кроме того, в московском "Шереметьево" столкнулись два самолета.

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