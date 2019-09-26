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26 сентября 2019, четверг, 10:15 1045
Силовые структуры 2019-09-26T10:16:49+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура подтвердила, что санкции против сына Януковича отменены

Генпрокуратура подтвердила, что санкции против сына Януковича отменены

Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против сына бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Отмечается, что персональные санкции в отношении Александра Януковича, введенные Советом ЕС 4 марта, действуют до 6 марта 2020 года. "В то же время Суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября 2019 года также, как и бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу, отменил Решение Совета Европейского Союза о санкциях Александру Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 по 4 марта 2019 года. Слушания по данному делу также прошли еще 6 июня 2019 года", - сказано в сообщении.

До того, 11 июля, суд общей юрисдикции ЕС отменил Решение Совета ЕС о санкциях Александру Януковичу, которые действовали в течение 2016-2018 годов.

В сентябре 2016 года санкции 2015 года Александру Януковичу также были отменены.

Как сообщали Українські Новини, суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Ранее бывший президент Украины, збежавший в 2014 году в Россию, Виктор Янукович заявил о намерение вернуться в Украину, о чем сообщил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.  Также суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева. 

При этом Янукович продолжает оставаться под наложенными на него санкциями текущего года до марта 2020 года.

 

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