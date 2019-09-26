У США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським

У США розсекретили текст скарги співробітника американських спецслужб, який поінформував свого начальника щодо спілкування президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським по телефону в липні. Про це з посиланням на три джерела повідомляє CNN, передає "112".

"Так, він (текст, - ред.) був розсекречений з мінімальними змінами, але ще не опублікований", - сказав один з джерел телеканалу, додавши, що це може статися вже 26 вересня вранці.

Повідомляється, що першими з розсекреченим текстом ознайомилися члени спеціальних комітетів з розвідки Палати представників і Сенату. Демократ Адам Шифф назвав відомості у скарзі такими, що викликають "крайнє занепокоєння". Інші демократи, які ознайомилися з текстом скарги, відзначили, що це підтверджує прихильність до їх розслідування щодо Трампа.

Тим не менш думки республіканців розділилися. Деякі з них висловили думку, що документ ніяк не зашкодить Трампу, однак більшість від коментарів відмовилися.



Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.



25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації із закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.



Крім того, Президент США Дональд Трамп готовий оприлюднити більше стенограм телефонноых розмов з Володимиром Зеленським, в той час як Президент України був здивований публікацією американською стороною його цитат і вважає, що деякі розмови лідерів не варто розголошувати.