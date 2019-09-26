В Киеве на Почтовой площади произошел масштабный пожар

В Киеве на Почтовой площади вспыхнул масштабный пожар. На причале речного вокзала горели два одноэтажных здания. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в ночь на 26 сентября. Вызов поступил около 4:50 утра.

"Когда прибыли спасатели, то огнем было охвачено одно здание и пламя уже распространилось на соседнее. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной сложности прибыли дополнительные силы ГСЧС.

Сообщается, что спасатели не могли полноценно приступить к ликвидации возгорания, так как здание было под напряжением. Вызвали электриков, но они ехали достаточно долго. В 06:04 пожар локализовали, а в 06:20 полностью ликвидировали.

Дым распространился на всю Контрактовую площадь и старый Подол. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. На время работы экстренных служб, движение по набережному шоссе было частично ограничено. На месте работали девять единиц техники и около 35 человек личного состава спасателей. Также дежурили медики и патрульные. Причину возгорания будет устанавливать следствие.







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