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26 сентября 2019, четверг, 08:26 487
Общество 2019-09-26T08:28:00+03:00
Українські Новини
В Киеве на Почтовой площади произошел масштабный пожар

В Киеве на Почтовой площади произошел масштабный пожар

Пожар на Почтовой площади. Скриншот: YouTube/
Пожар на Почтовой площади. Скриншот: YouTube/"Информатор"

В Киеве на Почтовой площади вспыхнул масштабный пожар. На причале речного вокзала горели два одноэтажных здания. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в ночь на 26 сентября. Вызов поступил около 4:50 утра.

"Когда прибыли спасатели, то огнем было охвачено одно здание и пламя уже распространилось на соседнее. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной сложности прибыли дополнительные силы ГСЧС.

Сообщается, что спасатели не могли полноценно приступить к ликвидации возгорания, так как здание было под напряжением. Вызвали электриков, но они ехали достаточно долго. В 06:04 пожар локализовали, а в 06:20 полностью ликвидировали.

Дым распространился на всю Контрактовую площадь и старый Подол. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. На время работы экстренных служб, движение по набережному шоссе было частично ограничено. На месте работали девять единиц техники и около 35 человек личного состава спасателей. Также дежурили медики и патрульные. Причину возгорания будет устанавливать следствие.




Как сообщали Українські Новини, 22 сентября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в офисном помещении.

Ранее произошло возгорание автоцистерн с топливом в Деснянском районе Киева.

В результате возгорания цистерн произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.



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