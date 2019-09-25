Трамп надеется, что Зеленский с Путиным встретятся и "решат все проблемы"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что глава Украины встретится с президентом России Владимиром Путиным и они смогут решить все проблемы, передает "112".\r\n"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп\r\nТакже глава США отметил, что Киеву и Москве недавно удалось добиться прогресса (имея ввиду обмен заключенными между Украиной и Россией).\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский и Доналд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой Президенты Украины и США обменялись шутками. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже в среду, перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nА Зеленский заявил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США.