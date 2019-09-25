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25 сентября 2019, среда, 23:28 35
Внешняя политика 2019-09-25T23:28:58+03:00
Українські Новини
Трамп надеется, что Зеленский с Путиным встретятся и "решат все проблемы"

Трамп надеется, что Зеленский с Путиным встретятся и "решат все проблемы"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что глава Украины встретится с президентом России Владимиром Путиным и они смогут решить все проблемы, передает "112".

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп

Также глава США отметил, что Киеву и Москве недавно удалось добиться прогресса (имея ввиду обмен заключенными между Украиной и Россией).

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский и Доналд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой Президенты Украины и США обменялись шутками. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Также в среду, перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

А Зеленский заявил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США.

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