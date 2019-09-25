Трамп сподівається, що Зеленський з Путіним зустрінуться і "вирішать усі проблеми"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським висловив сподівання, що президент України зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і вони зможуть вирішити всі проблеми, передає "112".\r\n"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", - сказав Трамп\r\nТакож глава США зазначив, що Києву і Москві нещодавно вдалося добитися прогресу (маючи на увазі обмін полоненими між Україною і Росією).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський і Доналд Трамп провели першу особисту зустріч, під час якої Президенти України і США обмінялися жартами. Зустріч пройшла в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож у середу, перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nА Зеленський заявив, що не хоче бути залученим у вибори в США.