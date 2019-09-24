Рубль немного подорожал в обменниках после обвала

Во вторник, 24 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 23 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 1 копейки до 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,41 3,92 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.

А доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

В то же время, рубль подешевел в киевских обменниках в начале недели.