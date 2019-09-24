подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 11:15 109
Финансы 2019-09-24T11:16:50+03:00
Українські Новини
Рубль немного подорожал в обменниках после обвала

Рубль немного подорожал в обменниках после обвала

Во вторник, 24 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 23 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 1 копейки до 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,92
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.

А доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

В то же время, рубль подешевел в киевских обменниках в начале недели.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
Представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен 12:00
США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН 12:00
По делу "Роттердам+" нет доказательной базы, - Корольчук 11:57
Может увидите, а может и нет: Трамп допустил публикацию стенограммы разговора с Зеленским 11:50
В Украине начались военные учения "Козацкая воля" 11:41
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok