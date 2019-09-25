Российский рубль обвалился в обменниках Киева в среду

Во среду, 25 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,36 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля понизился на 3 копейки до 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 25 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,89 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, доллар продолжает рекордное падение. Также доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривна ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривну в (почти) свободное плавание.

Тем временем эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук