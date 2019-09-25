Российский рубль обвалился в обменниках Киева в среду

Во среду, 25 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 сентября, понизился на 5 копеек и составляет 3,36 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля понизился на 3 копейки до 3,89 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 25 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,36\r\n\r\n\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,30\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар продолжает рекордное падение. Также доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривна ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривну в (почти) свободное плавание.\r\nТем временем эксперт объяснил падение доллара и дал прогноз курса валют, а в НБУ заявили, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук