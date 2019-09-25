Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 9 коп. у середу зміцнився на 2 коп. до 24,20 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,07-24,09 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,12-24,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,17-24,21 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,69% з 27,72 UAH/USD до 24,20 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 25 вересня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 24 вересня, знизився на 5 копійок і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Тим часом долар продовжує рекордне падіння. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.