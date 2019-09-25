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25 сентября 2019, среда, 18:06 751
Политика 2019-09-25T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Порошенко неожиданно расхвалили выступление Зеленского в ООН

У Порошенко неожиданно расхвалили выступление Зеленского в ООН

Депутат Верховной Рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выступление президента Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН- достойное. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слепака... Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Владимри Зеленский в ходе выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) заявил, что современные мировые правила должны быть пересмотрены.

Тем временем Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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