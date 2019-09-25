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25 сентября 2019, среда, 18:03 487
Транспорт 2019-09-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Объединение транспортных гигантов: Blablacar и Busfor объявили о слиянии компаний

Объединение транспортных гигантов: Blablacar и Busfor объявили о слиянии компаний

Фото: Busfor
Фото: Busfor

Французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar объявил об объединении с компанией Busfor – сервисом поиска и покупки автобусных билетов в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы.

Об этом официально сообщила пресс-служба BlaBlaCar в Украине.

В компании уверены, что объединение позволит изменить транспортный рынок в Украине и расширить возможности для путешествий.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек", – заявили в компании.

Руководство BlaBlaCar. Фото: BlaBlaCarРуководство BlaBlaCar. Фото: BlaBlaCar

В настоящее время BlaBlaCar насчитывает более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине. Технологии Busfor, в свою очередь, позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7 тыс. перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

"Интеграция дополняющих друг друга транспортных решений (карпулинга и автобусов) привлечет на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам — пассажиров", - сообщает пресс-служба.

Как сообщали Українські Новини, в Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar изнасиловал 26-летнюю девушку. Ранее сервис BlaBlaCar хотел запустить автобусные перевозки в Украине. Также убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению.

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