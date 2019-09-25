подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 17:29 11
Спорт 2019-09-25T17:30:06+03:00
Українські Новини
Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал

Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины, девятнадцатилетняя Даяна Ястремская без особых проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, Китай, обыграв Каролину Плишкову из Чехии в двух сетах.

Об этом сообщают на сайте "Wtatennis".

Матч длился 1 час 6 минут, и со счетом 6:1, 6:4 Ястремская одержала победу. Победа над чешской теннисисткой стала первой в карьере украинки над соперницей из топ-10 WTA.

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Плишкова находится на второй позиции в мировом рейтинге.

В четвертьфинале украинка сыграет с победителем из пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

Как сообщали Українські Новини, известная украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Ухане, обыграв россиянку.

Ранее теннисистка Ястремская выиграла первый матч на Кубке Федераций, а после победы в турнире WTC украинская теннисистка Ястремская упала и расплакалась.

Напомним, украинская теннисистка Ястремская вышла в третий круг Australian Open.

Больше новостей о: Теннис Даяна Ястремская турнир по теннису

Архив
Новости
Россия не будет участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике в 2019 году из-за допинг- скандала 17:42
Ястремская. Фото: Twitter/WTA
Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал 17:29
Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского 17:25 Документ
Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским 17:12
В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки 17:11 Новости из регионов
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok