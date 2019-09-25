Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины, девятнадцатилетняя Даяна Ястремская без особых проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, Китай, обыграв Каролину Плишкову из Чехии в двух сетах.

Об этом сообщают на сайте "Wtatennis".

Матч длился 1 час 6 минут, и со счетом 6:1, 6:4 Ястремская одержала победу. Победа над чешской теннисисткой стала первой в карьере украинки над соперницей из топ-10 WTA.

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Плишкова находится на второй позиции в мировом рейтинге.

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В четвертьфинале украинка сыграет с победителем из пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).

Как сообщали Українські Новини, известная украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Ухане, обыграв россиянку.

Ранее теннисистка Ястремская выиграла первый матч на Кубке Федераций, а после победы в турнире WTC украинская теннисистка Ястремская упала и расплакалась.

Напомним, украинская теннисистка Ястремская вышла в третий круг Australian Open.