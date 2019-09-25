Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины, девятнадцатилетняя Даяна Ястремская без особых проблем пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, Китай, обыграв Каролину Плишкову из Чехии в двух сетах.\r\nОб этом сообщают на сайте "Wtatennis".\r\nМатч длился 1 час 6 минут, и со счетом 6:1, 6:4 Ястремская одержала победу. Победа над чешской теннисисткой стала первой в карьере украинки над соперницей из топ-10 WTA.\r\nНа данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Плишкова находится на второй позиции в мировом рейтинге.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0Jrm2SFmBRo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ четвертьфинале украинка сыграет с победителем из пары Петра Квитова (Чехия) - Слоан Стивенс (США).\r\nКак сообщали Українські Новини, известная украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Ухане, обыграв россиянку.\r\nРанее теннисистка Ястремская выиграла первый матч на Кубке Федераций, а после победы в турнире WTC украинская теннисистка Ястремская упала и расплакалась.\r\nНапомним, украинская теннисистка Ястремская вышла в третий круг Australian Open.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n