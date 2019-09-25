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25 сентября 2019, среда, 13:41 524
Судебная власть 2019-09-25T14:00:01+03:00
Українські Новини
Судью-коррупционера уволил Высший совет правосудия

Судью-коррупционера уволил Высший совет правосудия

Высший совет правосудия. Фото: sud.ua
Высший совет правосудия. Фото: sud.ua

Высший совет правосудия (ВСП) уволил обвиняемого в коррупции судью Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

Указано, что на заседании 24 сентября ВСП принял решение уволить Новака с должности судьи в соответствии с решением второй дисциплинарной палаты от 15 апреля.

Судья уволен за дисциплинарный проступок. В частности, установлено, что Новак требовал денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца.

25 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал судье Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в 120 тыс. гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи. 24 апреля правоохранители задержали Новака по подозрению в получении взятки в размере 8 тыс. долларов.

Также был задержан посредник - экс-судья Голосеевского суда Александр Билык. Кроме того, у Новака был изъят боевой пистолет.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уполномочить высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Ранее ВСП отказался отстранить Вовка от должности судьи и нашел у Луценко признаки дисциплинарного проступка.

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