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25 сентября 2019, среда, 13:51 925
Общество 2019-09-25T13:52:14+03:00
Українські Новини
Геращенко - новый замминистра внутренних дел: реакция соцсетей

Геращенко - новый замминистра внутренних дел: реакция соцсетей

Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко

После того, как Кабмин назначил экс-депутата Рады Антона Геращенко замминистра внутренних дел, пользователи в Facebook начали высказывать свое недовольство решением Кабмина.

"Антон Геращенко, инициатор создания сайта "Миротворец", который неоднократно принимал участие в информационных кампаниях по разжиганию межнациональной розни и вражды в Украине на протяжении последних 5 лет, назначен на должность заместителя министра внутренних дел. Возможно, это компенсация Авакову за снятие Князева и укрепление вертикали Зе в лице Коваля. Но кредит доверия у Владимира #Зеленского такими темпами исчерпается крайне быстро. Мой персональный по крайней мере точно", - высказалась Наталья Наталина.




"Антона Геращенко назначили замглавой МВД. Новые лица, которые мы заслужили", - пишет Светлана Крюкова.

 

 

"Антон Геращенко заместитель главы МВД. Все фигня, давайте по новой..", - написала журналист Олеся Медведева.

 

Напомним, в начале сентября стало известно, что Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК.

Ранее Геращенко задекларировал треть миллиона гривен зарплаты, полмиллиона "налички" и карабин Colt.

Кроме того, бывшая жена Геращенко рассказала о его махинациях с землей и причастности к госизмене.

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