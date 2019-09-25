Геращенко - новый замминистра внутренних дел: реакция соцсетей

После того, как Кабмин назначил экс-депутата Рады Антона Геращенко замминистра внутренних дел, пользователи в Facebook начали высказывать свое недовольство решением Кабмина.

"Антон Геращенко, инициатор создания сайта "Миротворец", который неоднократно принимал участие в информационных кампаниях по разжиганию межнациональной розни и вражды в Украине на протяжении последних 5 лет, назначен на должность заместителя министра внутренних дел. Возможно, это компенсация Авакову за снятие Князева и укрепление вертикали Зе в лице Коваля. Но кредит доверия у Владимира #Зеленского такими темпами исчерпается крайне быстро. Мой персональный по крайней мере точно", - высказалась Наталья Наталина.













"Антона Геращенко назначили замглавой МВД. Новые лица, которые мы заслужили", - пишет Светлана Крюкова.







"Антон Геращенко заместитель главы МВД. Все фигня, давайте по новой..", - написала журналист Олеся Медведева.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК.



Ранее Геращенко задекларировал треть миллиона гривен зарплаты, полмиллиона "налички" и карабин Colt.



Кроме того, бывшая жена Геращенко рассказала о его махинациях с землей и причастности к госизмене.