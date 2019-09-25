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25 сентября 2019, среда, 13:27 17
Силовые структуры 2019-09-25T13:28:31+03:00
Українські Новини
Из-за обстрелов в зоне ООС пострадало двое военослужащих

Из-за обстрелов в зоне ООС пострадало двое военослужащих

Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

1 украинский военнослужащий ранен и 1 травмирован из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в среду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

С начала текущих суток в районе ООС боевики осуществили 15 прицельных обстрелов позиций украинских военных. Вооруженные формирования РФ и ее наемники преимущественно применяли гранатометы различных систем, однако 5 раз вели минометные обстрелы.

По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате обстрелов боевиков получил ранения один военный. Еще один получил боевое травмирование. Их эвакуировали в медицинские учреждения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 24 сентября, 1 военный погиб и 1 ранен. Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Намоним, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений. 

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