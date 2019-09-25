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25 вересня 2019, середа, 13:27 7
Силові структури 2019-09-25T14:45:02+03:00
Українські Новини
Через обстріли в зоні ООС постраждало двоє військовослужбовців

Через обстріли в зоні ООС постраждало двоє військовослужбовців

Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

1 український військовослужбовець поранений та 1 особа травмована через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в середу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

З початку поточної доби в районі ООС бойовики здійснили 15 прицільних обстрілу позицій українських військових. Збройні формування РФ і її найманці переважно застосовували гранатомети різних систем, однак 5 разів вели мінометні обстріли.

За наявною інформацією, з початку поточної доби в результаті обстрілу бойовиків отримав поранення один військовий. Ще один отримав бойове травмування. Їх евакуювали в медичні установи.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 24 вересня, 1 військовий загинув і 1 поранений. Раніше бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 23 вересня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Намоним, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил при виконанні бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від завданих поранень.

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